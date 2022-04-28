Пляж «Ушакова балка» к летнему сезону не готов

Директор горхоза просит арендаторов привести пляж в порядок.

Сходные лестницы в море — ржавые. Тентов, раздевалок, скамеек, туалетных кабинок не достаточно. Душевых нет. Территория пляжа выглядит заброшенной. Близость яхт-клуба, который метр за метром ворует пляжное пространство и заводит в акваторию, где плавают люди, катера, делает отдых на воде небезопасным.

«Пляж «Ушакова балка», как обычно к сезону не готов, от слова совсем!» — написал в социальных сетях директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов после совещания с операторами севастопольских пляжей, где обсуждались вопросы подготовки мест отдыха к летнему сезону.

Директор горхоза отметил, что «Ушакова балка» — единственный пляж на Корабельной стороне в Нахимовском районе. В прошлом году операторами фактически ничего не было сделано для благоустройства обслуживаемой территории. Организовали только выездную торговлю и прокат шезлонгов.

Обращаясь к операторам пляжной территории, руководитель городского хозяйства посоветовал отнестись к пляжу как к своему собственному.

«Просто надо представить, что это ваш пляж, и другого нет. Потому что у ветеранов, которые проживают в районе улицы Макарова и площади Ластовая, которые отдали свои силы и любовь родному городу, действительно другого нет. Кроме того на этот небольшой пляж едут со всего района», — напомнил чиновник и высказал ряд замечаний и требований.

По его мнению, в связи с тем, что количество приезжих и постоянных жителей в городе все время увеличивается, необходимо установить больше скамеек и кабинок для переодевания. Нужно сделать временный деревянный настил, чтобы продлить пляж. А яхтам запретить стоянку на стороне пляжа.

Традиционно, официальный пляжный сезон в Севастополе начинается 1 июня, к этому времени все городские пляжи должны быть полностью благоустроены и приведены в порядок.