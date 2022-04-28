Магнолии цветут по графику

В Ботаническом саду им.Багрова Крымского федерального университета зацвели магнолии.

«Магнолия цветет преимущественно в апреле, то есть сейчас все по графику идет. Сколько еще будет цвести — зависит от погодных условий: если становится жарко, то отцветают быстро, если держится прохладная погода, но без заморозков, то могут цвести пару недель», — прокомментировала младший научный сотрудник ботсада Елена Кравчук.

В ботсаду университета растут восемь деревьев трех видов: магнолия Суланжа, магнолия Лебнера и магнолия лилиецветная. Редким экзотическим деревьям уже около восьми лет — они были посажены в 2014-2015 годах, сообщили в пресс-службе КФУ.