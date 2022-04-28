Летом на Черном море будет всё жарче и жарче

Ученые Института географии РАН установили, что число летних дней на Черноморском побережье с экстремально высокими температурами вырастет в 5-6 раз к 2050 году.

Ученые Института географии РАН установили, что число летних дней на Черноморском побережье с экстремально высокими температурами вырастет в 5-6 раз к 2050 году.

«Ученые Института географии РАН исследовали изменения характеристик режима осадков и температуры в Крыму в XX–XXI вв. и пришли к выводу, что к середине текущего века число летних дней с экстремально высокими температурами вырастет в 5-6 раз, а к концу столетия составит порядка 40 дней. Кроме того, летом, к концу XXI века, ожидается уменьшение осадков на 15-40%», — цитирует сообщение пресс-службы института ТАСС.

На изменение климата влияет глобальное потепление, естественные климатические колебания в Северной Атлантике, явление Эль-Ниньо — природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды, а также рост температуры в Черном море.

Два сценария

Климатологи разработали два сценария изменений климата в XXI веке в Крыму: для агрессивного и умеренного сценариев антропогенного воздействия. Для этого они проанализировали изменения среднесезонных для зимы и лета температуры и осадков, количество дней с экстремальными аномалиями температуры, интенсивность осадков.

В среднем для летнего сезона в периоде 1981-2010 годов повторяемость экстремально высоких температур составляет 4-8 дней в сезон, а к концу XXI столетия их частота может составить до 40 дней за сезон. То есть те температуры, которые последние 30 лет могли наблюдаться 4-8 дней за все лето, в конце XXI века, вероятно, будут наблюдаться каждый второй день.

По прогнозам ученых, к концу XXI века в среднем ожидается повышение летней температуры примерно на шесть градусов Цельсия для агрессивного и 2,5 градуса для умеренного сценариев. Для зимы рост температуры значительно меньше и составляет 3,5 и 1,5 градусов соответственно. При этом один из авторов исследования, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов отметил, что последствия изменений климата в будущем могут иметь как негативные, так и позитивные последствия.

«С учетом того, что существующая инфраструктура создана в целом под параметры климата прошлых десятилетий, изменения климатических норм приводит в густонаселенных регионах в основном к отрицательным последствиям, часто очень значительным. Это, прежде всего, связано с ростом вероятности и интенсивности волн жары и изменениями гидрологического цикла. Для того, чтобы избежать опасных последствий изменения климата, нужно действовать в двух направлениях: заранее готовиться (адаптироваться) к ожидаемым изменениям и стремиться в перспективе уменьшить эти изменения путем сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу», — приводятся в сообщении слова В.Семенова.