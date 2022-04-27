Увеличили количество вагонов в крымских поездах

Перевозчик «Гранд сервис экспресс» запустил в Крым более 100 дополнительных вагонов поездов на фоне приостановки авиасообщения с полуостровом.

«Больше ста вагонов забронировано, «Гранд сервис экспрессом» уже пущено в эксплуатацию. Это вагоны самого разного уровня, есть и уровня «люкс» вагоны, который подразумевает нахождение в купе и душевой кабины, и всех необходимых санитарных норм. Есть СВ, купе и плацкарты. Наращиваются мощности, конечно, хотелось бы еще быстрее, но это связано и с пропускной способностью как таковой железной дороги», — сообщил ТАСС министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Он уточнил, что власти региона ожидают увеличение с 60% до 70% количества туристов, прибывающих автомобильным транспортом через Крымский мост. Также они рассчитывают, что за год поездами в Крым прибудут более пяти млн человек.

Поезд — российская традиция

Частота движения поездов и число вагонов поездов, следующих в Крым во время курортного сезона, будет увеличена. Возможности для проведения отдыха на полуострове есть, сообщил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы расширяем возможность железной дороги. Долетят до Ростова или до Краснодара и поедут по железной дороге. Мы добавим сейчас 64 вагона, частоту движения поездов увеличиваем. Да, неудобства определенные будут. Будет длиннее время в пути. Но возможности для проведения отдыха есть», — сказал он.

По словам вице-премьера, в предыдущие годы в Крым воздушным путем попадало только 30% туристов, 60% — на личном автомобильном транспорте. «Эти 30% поедут железной дорогой. <…> И напоминаю, вообще у нас по стране традиционно ездили на поезде. В последнее время, когда стало больше самолетов, стало дешевле, все привыкли, экономит время. Но железная дорога у нас есть и будет работать», — добавил М.Хуснуллин.

Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины. В 11 аэропортов страны, в том числе Симферополя, самолеты не летают с 24 февраля.

Запрет полетов продлен до 1 мая.