Террористическая опасность сохраняется

На севере Крыма продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

«В связи с проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции продолжается обострение ситуации на российско-украинской границе, нарастают террористические угрозы, обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных структур. Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», — сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Режим действует также на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Власти субъекта могут устанавливать уровень террористической опасности на 15 дней. Первый раз в Крыму это было сделано 11 апреля.