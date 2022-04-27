Судебные приставы оказались по другую сторону закона

Бывший заместитель главного судебного пристава Севастополя и заместитель старшего судебного пристава по Гагаринскому району обвиняются в совершении должностных преступлений.

Им вменяется организация превышения должностных полномочий и превышение должностных полномочий соответственно.

Следователем по расследованию особо важных дел Севастопольского межрайонного следственного отдела установлено, что жительница Гагаринского района подала заявление о взыскании с бывшего супруга более 12 млн рублей, которые он выручил от продажи их имущества. На практически все оставшееся имущество мужчины решением суда был наложен арест с целью взыскания в пользу женщины средств в случае его реализации.

В августе 2021 года действующий на тот момент заместитель главного судебного пристава Севастополя отдал незаконный приказ заместителю старшего судебного пристава по Гагаринскому району о снятии ареста с земельных участков и нежилых помещений должника без решения на то суда. Подчиненная вынесла постановление о снятии ареста и запрета на совершение регистрационных действий, в результате чего мужчина смог продать свои земельные участки.

Совершенные должностными лицами УФССП по Севастополю действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов взыскателя — супруги должника.

Преступление было выявлено УФСБ во взаимодействии с подразделением собственной безопасности УФССП по городу Севастополю.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.