Стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»

В Севастополе, как и во всех городах России, а также трех десятках стран мира 27 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Победы вновь выходят на улицы раздавать этот символ памяти и гордости.

В Севастополе, как и во всех городах России, а также трех десятках стран мира 27 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры Победы вновь выходят на улицы раздавать этот символ памяти и гордости.

— Это очень мощный символ, который помогает всем нам без каких-либо слов заявить, как мы относимся к великим историческим событиям, которые случились с нашей страной. Показать, как мы помним подвиг героев, любим и уважаем ветеранов. Я призываю каждого из вас надевать в преддверии 9 Мая этот символ на одежду и носить его на груди с огромной честью и гордостью, — обратилась к севастопольцам и гостям города председатель Севастопольского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александра Никулина.

Георгиевские ленточки будут распространять 1, 7, 9 мая на Приморском бульваре, по центральному городскому кольцу, на пр.Генерала Острякова, 64, ул.Вакуленчука, 2 и 29, в парках Победы и им.Ахматовой, на пл.Захарова, у мемориального комплекса «Малахов курган», на ул.Семипалатинская, 2-Б, пл.1 Мая, пл.40 лет Октября, в селах Верхнесадовое, Орлиное, Фронтовое, Орловка, Терновка и в Каче.

Акция «Георгиевская ленточка» зародилась в 2005 году в Москве и стала народным движением.