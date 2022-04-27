Севприроднадзор не намерен выдавать порубочный билет для прокладки высоковольтной ЛЭП

Позиция Севприроднадзора относительно соблюдения природоохранного законодаительства при прокладке высоковольтной ЛЭП на Южный берег Крыма остается неизменной. Об этом 27 апреля сообщила руководитель ведомства Юлия Гаврилова.

Позиция Севприроднадзора относительно соблюдения природоохранного законодаительства при прокладке высоковольтной ЛЭП на Южный берег Крыма остается неизменной. Об этом 27 апреля сообщила руководитель ведомства Юлия Гаврилова.

Как известно, прежде губернатор Михаил Развожаев и Ю.Гаврилова уже высказывали мнение о невозможности реализовать существующий проект с точки зрения природоохранного законодательства, но заказчик Крымэнерго все же потребовал от Севприроднадзора выдать порубочный билет.

- Нами было отказано в выдаче порубочного билета, речь шла о более, чем миллионе растений. Поэтому позиция наша остается прежней, на сегодняшний день Крымэнерго, который является заказчиком объекта, обратились в суд. Однако мы будем в суде свою позицию отстаивать, - заявила Ю.Гаврилова.

Напомним, что вопрос о прокладке высоковольтной линии обсуждался 14 апреля 2021 года на совещании правительства Севастополя с заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком. Тогда речь шла о минимизации природных потерь при прокладке высоковольтной линии на Южный берег Крыма, а точнее — о вырубке заповедного зеленого фонда при модернизации имеющейся линии. Тогда Е.Грабчак отметил, что эффективной реализации ФЦП в Севастополе мешает множество проблем, в том числе необходимость реконструкции линий электропередач по охраняемым природным территориям.

Замминистра посетовал на наличие в Крыму и Севастополе большого количества охранных природных зон, которые являются препятствием для повышения комфорта жизни при реновационных процессах. Решением проблемы он назвал принятие непопулярных решений, поиск баланса между сохранением природы и реновацией инфраструктуры.