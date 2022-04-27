Регистрацию домашних животных сделают бесплатной и добровольной

Подготовлены поправки в законопроект, дающие возможность зарегистрировать домашних питомцев максимально просто.

Ранее правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о регистрации животных, но только сельскохозяйственных. «Регистрация кошек и собак была оттуда исключена, несмотря на поручение президента такую регистрацию законодательно закрепить», — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Поэтому была подготовлена поправку, которая разрешит регистрировать домашних питомцев.

На первом этапе процедура будет добровольной. «Это позволит обеспечить регистрацию 10–15 млн животных, отладить все процессы, создать инфраструктуру и запустить государственную информационную систему учета животных. После этого вернемся к вопросу и сделаем регистрацию уже всеобщей. Но это будет второй этап», — добавил депутат.

Также в качестве приоритетов процедуры в законе отражены бесплатность постановки животного на учет и вариативность способа его маркировки.

Принятие поправок в прошедший первое чтение законопроект даст возможность эффективно находить потерявшихся животных и привлекать к ответственности недобросовестных хозяев, в том числе избавляющихся от своих питомцев, говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.