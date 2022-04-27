Предприимчивый крымчанин 13 раз продал несуществующие товары

Ранее судимый, официально неработающий 30-летний житель села Ильичево Ленинского района Крыма совершил 13 эпизодов мошенничества и кражу, сообщает пресс-служба управления судебного департамента региона.

Находчивому «бизнесмену» удалось со стопроцентной предоплатой четыре раза успешно продать вымышленное дизельное топливо, запчасти строительной спецтехники; путем обмана и обещаний завладеть металлической емкостью, профилированными листами, бамбуковыми плитами, камнем-ракушечником, бетономешалкой, виброплитой, строительными лесами, двумя аккумуляторами, готовой массой бетона, металлической емкостью, блоками ФБС, стальными стропами, а также денежными средствами за вымышленную продажу продуктов питания.

Наряду с мошенничеством, «предприниматель» тайно похитил металлические трубы на сумму около 10 тысяч рублей. В общей сложности, путем мошеннических действий он присвоил себе порядка 750 тысяч рублей.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в полном объеме признал только по одному эпизоду мошенничества, в остальных тринадцати — только частично.

Суд квалифицировал действия подсудимого как мошенничество: хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба и кража. Признал его виновным и назначил наказание 4 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.