Первомайской демонстрации не будет

В Севастополе по-прежнему действуют ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. В их числе — запрет на проведение массовых мероприятий.

В Севастополе по-прежнему действуют ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. В их числе — запрет на проведение массовых мероприятий.

Севастопольские профсоюзы на День Весны и Труда не инициируют никаких мероприятий.

По словам председателя Севастопольского объединения организаций профсоюзов Вадима Богачева, его коллеги принимают участие во всероссийском профсоюзном автопробеге «Za мир труд май» и «Za мир без нацизма», которая стартовала 26 апреля с площади Лазарева. Машины с символикой акции и города Севастополя отправились в Ростов-на-Дону, где 27 апреля примут участие в окружном митинге. 1 мая — День солидарности трудящихся — участники автопробега встретят на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию.

Коммунисты Севастополя в этом году на первомайскую демонстрацию трудящихся также не собираются. В этот день у них запланировано возложение цветов к памятникам Ленину на центральном городском холме и в Балаклаве, а также праздничный авто-пробег.