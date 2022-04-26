Жительница Севастополя выиграла в Спортлото четыре миллиона рублей

Выигрышный билет ей купил муж на 8 Марта.

Пенсионерка Татьяна Ильинская всегда скептически относилась к увлечению мужа лотереями. Утром в Международный женский день супруг приобрел несколько билетов в мобильном приложении «Столото».

— Вдруг меня будит муж. Подумала, что, наверное, хочет в честь 8 Марта подарить мне букет цветов, а он начинает показывать экран телефона! Когда разглядела цифры, поразилась, ведь не каждой женщине преподносят такие презенты, — рассказывает Т.Ильинская.

Жительница Севастополя стала обладательницей приза размером 4 321 764 рубля. Супругам повезло в ходе 44245-го тиража государственной лотереи «Спортлото «5 из 36».

Выигрыш семья потратит на строительство дачного дома.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.