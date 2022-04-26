Таврическую набережную перекрыли на год

Приказом департамента транспорта Севастополя проезд по западному берегу Балаклавской бухты с 25 апреля перекрыт.

Запрет будет действовать ровно год — до 25 апреля 2023 года. Он касается Таврической набережной и ул.Мраморной до пересечения с ул.Новикова.

На этом участке Балаклавской бухты ведутся строительно-монтажные работы первого этапа создания яхтенной марины.

ПАО «Мостотрест» в течение 48 месяцев за 9,4 млрд рублей должно воплотить в жизнь проект комплексного развития Балаклавы, построив яхтенную марину на шесть сотен яхт. Первый этап стройки включает в себя реконструкцию Таврической набережной. Сначала приведут в порядок коммуникации — водопровод, электрические сети, газопровод, канализационные и ливневые коллекторы. После этого начнется благоустройство территории. Второй этап работ развернется через год с другой стороны бухты — на набережной Назукина — по такому же плану.