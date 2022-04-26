Работа детских поликлиник не удовлетворяет никого

Контрольно-счетная палата выясняет степень удовлетворенности жителей Севастополя доступностью и качеством медицинской помощью, оказываемой детям. С этой целью родителям на условиях анонимности предложено ответить на ряд вопросов интернет-анкеты.

Контрольно-счетная палата выясняет степень удовлетворенности жителей Севастополя доступностью и качеством медицинской помощью, оказываемой детям. С этой целью родителям на условиях анонимности предложено ответить на ряд вопросов интернет-анкеты.

Опрос еще идет, но даже промежуточные его результаты, по мнению «Севастопольской газеты», отражают состояние детского здравоохранения в городе, дают понимание узких мест и надежду, улучшить работы детских поликлиник.

Большая часть принявших участие в опросе оценивала работу детской поликлиники №5 (55% голосов), детской поликлиники №2 (31% голосов) и Севастопольскую городскую больницу №9 (7% голосов). Большинство опрошенных высказывали свое мнение с учетом опыта обращения в детские организации здравоохранения. На вопрос, обратились бы они за оказанием педиатрических услуг с учетом полученного опыта еще раз, если бы у них был выбор, 45% респондентов ответили отрицательно.

Это, вероятно, стало следствием ответа на второй вопрос: насколько помогло ребенку проведенное лечение. Большинство родителей (42%) считают, что в результате лечения состояние стабилизировалось, но заболевание осталось. К формулировке «вылечился, все на высоком уровне, врачи сделали все возможное» прибегли 34% опрошенных, за — «видимых изменений от лечения не последовало» отдано 20% голосов, ухудшение состояние после проведенного лечения отметили 4% опрошенных.

На вопрос о качестве лечения, каждый заявил о своей полной неудовлетворенности качеством медицинской помощи.

Среди основных проблем, с которыми пришлось столкнуться родителям называют сложности в записи на прием к врачу (22%), большие очереди в регистратуру и в кабинет врача (15%), отсутствие необходимого врача-специалиста (14%), размещение кабинетов специалистов, принимающих здоровых и больных детей в непосредственной близости друг от друга (13%), недостаточное внимание врача на приеме (10%), отсутствие необходимого медицинского оборудования (8%), недостаточная квалификация врача (7%), невозможность получить льготный рецепт на лекарства (3%).

Санитарно-гигиенические условия в поликлиниках 84% родителей маленьких пациентов оценили, как надлежащие. При этом в оценке комфортности пребывания в медучреждении, за оценку «хотелось бы улучшить условия пребывания» высказались 60% респондентов, за «комфортно, имеется все необходимое» — 25%, за «некомфортно» — 15%.

Материально-техническое оснащение поликлиник негативно оценили 21% опрошенных. Все полностью устраивает лишь 6%. У остальных по равному — «скорее нет, чем да» и «скорее да, чем нет».

В целом работа педиатрических медучреждений не удовлетворяет 49% родителей, больше нет, чем да — 29%, больше да, чем нет — 22%. А полностью не удовлетворяет никого — 0%.

Остается надеяться, что мнение родителей всерьез заинтересует не только журналистов, но и медицинских чиновников, который так любят отчитываться об успехах и достижениях.

Вы можете принять участие в опросе Контрольно-счетной палаты по ссылке.