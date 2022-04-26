«Нос» Севастопольского ТЮЗа покажут на фестивале дважды

Вопреки правилам театрального фестиваля «Национальная премия в области театрального искусства «Арлекин», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге и где каждый конкурсный спектакль представляют только один раз, постановку СевТЮЗа «Нос» покажут дважды.

Вопреки правилам театрального фестиваля «Национальная премия в области театрального искусства «Арлекин», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге и где каждый конкурсный спектакль представляют только один раз, постановку СевТЮЗа «Нос» покажут дважды.

Как сообщила режиссер спектакля Яна Тумина, это связано с переаншлагом спектакля, о чем стало известно еще до начала фестиваля.

— Когда выложили фестивальную афишу, на наш спектакль билеты разошлись в течение двух-трех часов. Театральная общественность и студенты Российского государственного института сценических искусств, где уже много лет преподает Тумина, стали обращаться к организаторам фестиваля с просьбой об организации второго показа пектакля севастопольцев «Нос», их поддержала и сама режиссер. После этого нам удалось согласовать дополнительный спектакль с руководством фестиваля, — подтвердил информацию «Севастопольской газете» директор Севастопольского ТЮЗа Андрей Маймусов.

По его словам, оба показа состоятся 26 апреля, причем дополнительный — на площадке «Молодежный театр на Фонтанке» предварит конкурсный. Дополнительный состоится в 16.00, а конкурсный — в 19.00.

Таким образом, программа участия у севастопольцев получилась очень плотной, тем более, что сразу после основного показа им надо будет размонтироваться, запаковаться и вернуться в Севастополь, где в эти дни полным ходом идет постановка спектакля по произведению Геннадия Черкашина «Вкус медной проволоки», премьеру которой посвятят Дню Победы.

А.Маймусов также напомнил, что для СевТЮЗа это уже второе участие в фестивале «Арлекин».

— Все конкурсные спектакли принимают участие в конкурсных номинациях: «Лучший режиссер», «Лучшая постановка», «Лучший художник», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший художник по свету», «Лучший художник по костюмам» и т.д.

Победители назовут 29 апреля, во время торжественного закрытия фестиваля.