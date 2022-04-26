Набирают экскурсоводов в пещеру Таврида

Специалисты Крымского федерального университета начали набор экскурсоводов на новый туристический объект.

По конкурсу планируется набрать шесть специалистов, сообщил доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им.Вернадского Игорь Вахрушев. Экскурсоводы будут водить туристов по пещере Таврида по разработанному университетом маршруту.

«Была проведена встреча с претендентами. Важными критериями такого специалиста является легкая и адекватная социальная коммуникация, первичное знание природы Крыма, а главное — возможность и желание изучать пещеру и знакомить посетителей с её уникальными элементами. Среди претендентов на эту должность есть и студенты магистратуры Крымского федерального университета, обучающиеся на специальности «Туризм»», — рассказал И.Вахрушев.

После майских праздников начнется практическое обучение экскурсоводов.

По словам И.Вахрушева, если спрос на посещение экскурсионного туристического маршрута в будет достигать 50-60% возможной загрузки пещеры, то штат будет расширен.

О пещере

В 2018 году при строительстве трассы «Таврида» в районе поселка Зуя под Симферополем была обнаружена самая большая карстовая пещера в предгорном Крыму.

Строители трассы во время работ вскрыли естественный карстовый колодец 14-метровой глубины, из которого ведут длинные галереи высотой 7-8 и шириной 4-6 метров. Высота находящихся в пещере восходящих куполов — до 12 метров. По мнению ученых, занимающихся исследованием Тавриды, ее протяженность составляет 5-10 км.

В настоящее время ученые Крымского федерального университета на базе пещеры создают спелеотуристический рекреационный комплекс.