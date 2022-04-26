На поддержку рыбаков из-за запрета выхода в море выделили 50 млн рублей

Правительство России выделило 50 млн рублей на господдержку рыбаков Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя, находящихся в вынужденном простое из-за запрета выхода в промысловые акватории Азовского моря.

Правительство России выделило 50 млн рублей на господдержку рыбаков Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Севастополя, находящихся в вынужденном простое из-за запрета выхода в промысловые акватории Азовского моря.

Основным условием предоставления господдержки является сохранение занятости на уровне 90% от общей численности работников.

Для получения целевого межбюджетного трансферта руководитель высшего исполнительного органа субъекта РФ должен направить обращение в Федеральное агентство по рыболовству с запросом о поддержке организаций рыбохозяйственного комплекса.

Как сообщалось, из-за проведения специальной военной операции рыбакам с 24 февраля запрещен выход в море на промысел.