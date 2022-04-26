На майские праздники всех приглашают в сад

В живописных цветущих фруктовых садах Крыма 2-3 мая состоится фестиваль «Природа искусства». Мероприятие представляет собой серию «живых» картин — музыкальных, танцевальных и театральных концертов и перформансов под открытым небом.

В живописных цветущих фруктовых садах Крыма 2-3 мая состоится фестиваль «Природа искусства». Мероприятие представляет собой серию «живых» картин — музыкальных, танцевальных и театральных концертов и перформансов под открытым небом.

Организаторы фестиваля, в числе них Севастопольский офицерский бал, приглашают всех желающих насладиться весенним праздником искусства на лоне природы в селе Речное, Бахчисарайского района. Гостей ждут три представления — классическое, современно-джазовое и иммерсивный перформанс для детей.

Детское интерактивное волшебное приключение на тему «Алисы в стране чудес» начнется в 11.00 понедельника, 2 мая. В 15.30 в концерте под открытым небом «Джаз в цветущих садах» прозвучат золотые хиты классического новоорлеанского джаза, любимые российские композиции и зажигательные латиноамериканские вариации.

На следующий день — 3 мая в 15.30 гостей фестиваля ожидает «Опера в цветущих садах»: произведения из знаменитых опер и оперетт Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Верди в исполнении оперных певцов Виталия Серебрякова, Сервера Кадирова, Дианы Хафизовой и Дмитрия Костенко.

Украшением концертов станут пары, танцующие под открытым небом.