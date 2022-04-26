На Юге России аномально теплая погода сменится похолоданием и дождями

Грозовой фронт прорвется на Юг России и Северный Кавказ в четверг, 28 апреля. На смену аномально теплой солнечной погоде придет похолодание до климатической нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Грозовой фронт прорвется на Юг России и Северный Кавказ в четверг, 28 апреля. На смену аномально теплой солнечной погоде придет похолодание до климатической нормы, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Вплоть до четверга характер погоды на Юге России и Северном Кавказе будет определяться очень теплой воздушной массой, температура превысит климатическую норму примерно на 5 градусов. В полуденные часы воздух может прогреваться до вполне летних значений — 22-27 градусов. Но в четверг-пятницу в регион прорвется грозовой фронт, несущий похолодание, а показания термометров понизятся до 15-20 градусов. Это будет соответствовать климатической норме», — сказал он.

В Симферополе всю неделю до выходных будет 18-20 градусов в дневные часы и 8-10 градусов — в ночные. В субботу похолодает до 15 градусов днем и до 6 градусов — по ночам, пройдут дожди.