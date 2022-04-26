Киоски Союзпечати продают за долги

Имущество госпредприятия, задолжавшего редакциям за реализованные газеты, уйдет с молотка.

В отделении судебных приставов по Ленинскому району Севастополя находится сводное исполнительное производство в отношении ГУП «Агентство «Союзпечать» о задолженности по договорам о реализации печатной продукции на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительных производств, разъяснили сроки, отведенные для добровольного исполнения, а также предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решений суда. Но в срок для добровольного исполнения решение суда исполнено не было, поэтому приставы приступили к мерам принудительного характера: описали и арестовали три газетных киоска Союзпечати.

Их оценят и продадут в счет погашения долга за реализованные издания, сообщила пресс-служба УФССП России по Севастополю.

«Севастопольская газета» входит в число кредиторов ГУП «Агентство «Союзпечать». Учредитель агентства — правительство города Севастополя.