Юные танцовщики из Севастополя победили в международном конкурсе в Финляндии

Воспитанники Севастопольской академии хореографии успешно выступили в III Международном многожанровом конкурсе «Nordic Discoveries».

Об этом «Севастопольской газете» сообщил преподаватель хореографических дисциплин Севастопольской Академии хореографии Евгений Сердешнов.

Конкурс проходил в Хельсинки в онлайн формате.

— Мы принимаем участие в этом конкурсе уже во второй раз, в 2021-м году у нас также была победа. Поэтому решили снова заявиться, — признался Е.Сердешнов.

Он также рассказал, что всего в этом году в конкурсе приняли участие 350 конкурсантов из семи стран. В их числе — представители России, Финляндии, Германии, Исландии и т. д.

По итогам выступления младшие воспитанники Севастопольской академии Виктория Чикина и Андреус Виринея стали лауреатами первой премии, станцевав «Танец с куклой», «Русский сувенир» и «Испанский танец», а старшие — Арина Голованёва и Платон Алёхин взяли Гран-при за исполнение «Гавота» Ж.Рамо.

— Пока наши ребята занимаются по программе предпрофессиональной подготовки, и участие в подобных конкурсах становится для них стимулом для дальнейшего совершенствования, а также придает уверенности в своих силах, — продолжил Е.Сердешнов.

Педагог рассказал и о планах по участию в других конкурсах.

— Сейчас мы получили информационный бюллетень на год о конкурсах, которые будут проводиться в этом году, и намерены выбрать хотя бы один, куда мы намерены послать документы для участия, — озвучил он творческие планы.