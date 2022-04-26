Новости Севастополя

«Долг» заступил на очередную «Вахту памяти»

Бойцы региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» заступили на очередную «Вахту памяти».

Бойцы региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» заступили на очередную «Вахту памяти».

Это традиционное мероприятие долговцы проводят ежегодно, в преддверии празднования Дня Победы.

В этом году «Вахта памяти» проводится на 2-м кордоне Мекензиевых гор, участие в ней принимают отряд поисковиков Балтийского государственного технического университета «Военмех», поисковый отряд «Ирбис» из Казахстана и, конечно, сами долговцы.

— Уже теперь нами найдены останки четырех бойцов, которые теперь добавятся к тем двухстам, что будут с полагающимися воинскими почестями захоронены 4 мая на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи, — рассказала «Севастопольской газете» председатель поискового объединения «Долг» Марина Гавриленко.

В этом году Вахта Памяти началась 23 апреля и продолжится до 10 мая.

Еще в рубрике «Краеведение»
Ошибка в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Другие новости: