«Долг» заступил на очередную «Вахту памяти»

Бойцы региональной общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» заступили на очередную «Вахту памяти».

Это традиционное мероприятие долговцы проводят ежегодно, в преддверии празднования Дня Победы.

В этом году «Вахта памяти» проводится на 2-м кордоне Мекензиевых гор, участие в ней принимают отряд поисковиков Балтийского государственного технического университета «Военмех», поисковый отряд «Ирбис» из Казахстана и, конечно, сами долговцы.

— Уже теперь нами найдены останки четырех бойцов, которые теперь добавятся к тем двухстам, что будут с полагающимися воинскими почестями захоронены 4 мая на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи, — рассказала «Севастопольской газете» председатель поискового объединения «Долг» Марина Гавриленко.

В этом году Вахта Памяти началась 23 апреля и продолжится до 10 мая.