Депутаты заксобрания отчитались о доходах

Опубликованы данные о доходах и имуществе депутатов Законодательного собрания Севастополя за 2021 год. Из 23 народных избранников — миллионеров 21. В прошлом году их было только 17.

Опубликованы данные о доходах и имуществе депутатов Законодательного собрания Севастополя за 2021 год. Из 23 народных избранников — миллионеров 21. В прошлом году их было только 17.

Продолжает удивлять данными в декларации депутат-коммунист Сергей Борисов. У него который год подряд вообще нет доходов. Бывший налоговик находится на иждивении у жены. Ее доход чуть меньше миллиона рублей.

Второй немиллионер — депутата от ЛДПР Артем Гордиенк. У него вместе с женой доход за 2021 год полмиллиона рублей.

Самые успешные депутаты

Как и в прошлом году первое место по доходам у депутата и бизнесмена Сергея Лисейцева — 67,4 млн рублей. Это на один миллион больше, чем в прошлом году. Также Лисейцевы вместо трех земельных участков задекларировали шесть. У них всё также две квартиры 76,6 и 53,7 кв м, три нежилых помещения и гараж. Семья с восемью несовершеннолетними детьми проживает в жилом доме площадью в 730 кв.м. Автомобилей у них нет. Супруга депутата заработала 1,7 млн рублей.

У депутата-латифундиста и издателя газеты Алексея Климова доходы за год выросли в три раза: 6,36 млн рублей против 2,62 млн руб. в 2020 году. В собственности парламентария вместо восьми теперь пять земельных участков, но их общий размер немного увеличился. Он продал автомобиль Chevrolet Tahoe и нежилое здание в 109 кв.м. Сейчас он владеет машиной SsangYong Action и маломерным моторным судном «Ореон Аква» ПР528К. А.Климов не женат и детей не имеет.

Успешным 2021 год стал для депутата Андрея Куринова. Его доход увеличился на два миллиона и составил 5,9 млн рублей. Он является владельцем автомобилей Volkswagen Passat и Honda Civic.

На четвертом месте с доходом в 4,65 млн рублей расположился спикер заксобрания Владимир Немцев. У председателя парламента города в собственности три квартиры: 28,1, 37,9, 71, кв м; два нежилых помещения —38,7, 37,2 кв.м, жилой дом — 298,5 кв.м, земельный участок — 840,0 кв.м. Жена имеет автомобиль Toyota RAV4.

У депутата Инги Матяж как и в прошлом году в собственности квартира площадью 61,0 кв.м и автомобиль Kia Soul. Ее доход в 2021 году составил — 3,42 млн рублей, что фактически столько же как и в 2020 году. И.Матяж — главврача инфекционной больницы.

Депутат Михаил Брицын указал доход в 3,35 млн рублей, это в пять раз больше, чем годом ранее. В 2020 им было задекларировано лишь 600 тысяч. М.Брицын собственник квартиры 94,5 кв.м. А вот земельный участок в 0,1 га и жилой дом 78 кв.м обозначенные в прошлогодней декларации депутата, в новой исчезли.

Стабильная команда

Основная группа депутатов из года в год показывает стабильно одинаковый доход в пределах 2,5-3 млн рублей.

У Михаила Чалого доход не изменился (3,32 млн рублей против 3,30 млн годом ранее). У него в собственности земельный участок в 610 кв.м, садовый дом 253,3 кв.м и две квартиры 78,4 и 52,6 кв.м. Он ездит на Toyota Land Cruiser Prado. Супруга владеет двумя земельными участками, садовым домиком и двумя автомобилями Subaru Forester и Kia Sorento.

В группу середняков в этом году попал глава коммунистов, один из вице-спикеров заксобрания пенсионер Василий Пархоменко. Он задекларировал доход в почти в три миллиона рублей, что в шесть раз больше чем в 2020 году (584 тысячи рублей). В.Пархоменко имеет квартиру 67 кв.м, гараж и бокс. У супруги — квартира площадью 92,7 кв.м и 135 тысяч рублей — пенсия за год.

Председатель постоянного комитета по земельным и градостроительным вопросам депутат Вячеслав Горелов отчитался о доходе в 2,5 млн рублей. Он имеет в собственности квартиру, часть дома и земельного участка, три автомобиля (УАЗ 469, «Лада-212140», Toyota Corolla). Его супруга владеет квартирой и двумя машинами (Ford Prob 2.5 24 V6, ЗАЗ VIDA). Ее доход 1,2 млн рублей.

Евгений Дубовик показал доход в 2,5 млн рублей. У него в собственности автомобиль Suzuki SX4 1.6. У жены две квартиры — одна в России, другая в Болгарии. В прошлом году болгарской квартиры в декларации депутата не было. Также жена владеет автомобилем Hyundai sedan i30. Ее доход составил 318 тысяч рублей.

Екатерина Бубнова показала доход в 2,4 млн руб., Валерий Куликов — 2,25 млн руб. Татьяна Щербакова — в 2,24 млн руб.

Доход Василия Зубенко в 2021 году — 2,17 млн рублей, что почти в 10 раз больше годом ранее.

Елена Глотова отчиталась за 1,96 млн рублей дохода, что немного ниже чем в 2020 году — 2,18 млн.

Вновь избранный в заксобрание депутат Вячеслав Аксенов получил годовой доход в 1,78 млн рублей, а его жена — 140 тысяч (в 2020 году, когда В.Аксенов был начальником Главного контрольного управления Севастополя, было 1,568 млн и 123 тысячи соответственно). У Аксеновых в собственности земельный участок в 15 соток, жилой дом (94,1 кв.м), два автомобиля — Renault Kaptur и Nissan Qashqai.

Вячеслав Камзолов задекларировал доход в 1,7 млн рублей, что на полмиллиона меньше, чем в 2020 году. Меньше и у его супруги — 9,5 млн рублей относительно 12,6 млн годом ранее. Семья имеет земельный участок, жилой дом, доли в двух квартирах, два нежилых помещения, три автомобиля: Porsche Cayenne, Opel Vivaro, БМВ Х-6.

Глава парламентской фракции ЛДПР и вице-спикер Илья Журавлев — собственник пяти земельных участков, квартиры и дома. В 2021 году он купил два нежилых помещения, а к уже имеющемуся автомобилю Mercedes-Benz приобрел в коллекцию Mercedes Benz GLA 250. У депутата также есть мотоцикл Honda. Его доход составил 1,8 млн рублей, что на 200 тысяч больше, чем в 2020 году. Мусорный бизнес жены в прошлом году принес доход в 62,78 млн рублей, что значительно больше, чем годом ранее (17,71 млн рублей). Супруга И.Журавлева также владеет автомобилем Mercedes-Benz, а в прошлом году приобрела Toйота Land Cruiser 105.

Руководитель центра адаптивного спорта «Инваспорт» депутат Евгений Мащенко задекларировал доход в 1,63 млн руб, это на полмиллиона меньше, чем годом ранее. Жена депутата принесла в семью в два раза больше — 4,06 млн. Она тренер победителя паралимпиады, за медали которого ей полагаются премии.

Антон Пархоменко задекларировал 1,30 млн рублей (1,01 млн было в 2020 году). У него в собственности всё та же квартира на Украине. Доход жены увеличился на 200 тысяч и составил 600 тысяч рублей.

Весьма скромный финансовый результат показал коммунист Роман Кияшко — всего 97 тысяч рублей в год, в то время как его супруга совершила финансовый рывок. Ее доход в 2021 году превысил 8 млн рублей.

Справка

Сведения о доходах депутатов и госслужащих публикуются каждый год в целях борьбы с коррупцией. В декларациях указываются все виды доходов за отчетный период — год: зарплата, дивиденды, прибыль от продажи движимого и недвижимого имущества, бизнеса, наследства.