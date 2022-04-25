Завкафедрой вуза подозревается в получении взятки

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедрой одного из вузов Севастополя и инженера кафедры. Они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении заведующего кафедрой одного из вузов Севастополя и инженера кафедры. Они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно.

По версии следствия, взятка в 30 тысяч рублей была передана через инженера кафедры от студента за закрытие экзаменационных долгов.

По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, полученные в качестве взятки, и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Свою вину в содеянном фигуранты уголовных дел признали.

В пресс-службе УМВД России по Севастополю рассказали о подробностях расследования. По версии полиции, 41-летний заведующий кафедрой предложил своей 53-летней подчиненной выступить в роли посредницы при передаче денег от студентов за закрытие их экзаменационных долгов без фактической проверки знаний. Женщина согласилась. Она договорилась с двумя студентами о решении вопроса по «хвостам» в учебе за 50 тысяч рублей. Получив для передачи деньги, она оставила себе 20 тысяч за посредничество, а остальные — передала своему руководителю.