За два субботника вывезли почти 800 кубометров мусора

В месячнике чистоты в Севастополе уже приняли участие около 40 организаций и более полутора тысяч человек.

В месячнике чистоты в Севастополе уже приняли участие около 40 организаций и более полутора тысяч человек.

Об этом 25 апреля на аппаратном совещании в правительстве города доложил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, за два проведенных субботника удалось убрать 36 га территории, провести ее санитарную уборку, чистку и кошение травы, благоустройство около двухсот объектов. За весь период уборки вывезено 791 кубометров различного мусора.

— За две уборочные кампании с улиц, где свалка запрещена, вывезли мусор, который производят за два дня, — отчитался Е.Горлов.

Он уточнил, что в субботниках приняли участие объединения, которые в той или иной форме связаны с правительством города, включая муниципальные округа. Была задействована техника ГБУ «Севавтодор» в количестве 12 единиц, ГБУ «Парки и скверы — до 15 единиц. Кроме того, шесть «Газелей» выделили также региональный оператор по обращению с ТКО «Благоустройство города Севастополь».

Очередной субботник намечен на 30 апреля, для чего уже подготовлено 90 локаций.

Глава города Михаил Развожаев поручил на очередном субботнике 30 апреля сфокусироваться «на том, что еще не успели доубрать и привести в порядок территории воинских захоронений».