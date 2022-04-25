Выставка про помощь особенным детям

В фотоклубе «Бриг» 29 апреля откроется выставка Леонида Матвеева «Реабилитационный центр для детей с ДЦП и аутизмом. Репортажная съемка».

В фотоклубе «Бриг» 29 апреля откроется выставка Леонида Матвеева «Реабилитационный центр для детей с ДЦП и аутизмом. Репортажная съемка».

В экспозиции представлено 24 работы, на которых изображены особые дети. Работая над этим фотоочерком, автор провел в центре больше месяца.

«Взялся за это по велению сердца. Просто хотелось что-то хорошее для этих детей сделать», — объясняет фотограф, как родилась идея выставки.

Фотографии Л.Матвеева публиковались в российских и зарубежных изданиях, таких как Digital photo, Photo and Video, Kamera-photo и других. Он участник и лауреат национальных и международных фотовыставок под эгидой FLAP. Персональные выставки фотографа проходили в Москве (Манеж, Центральный дом художников), в Киеве (Центральный дом милиции, Союз архитекторов, Галерея «Я»).

Начало в 18.30. Вход свободный.

Адрес фотоклуба «Бриг»: Севастополь, ул.Николая Музыки, 30-А.