Восемь матросов с крейсера «Москва» готовятся к выписке из госпиталя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в пасхальное воскресенье посетил госпиталь Министерства обороны в районе бухты Омега.

Сейчас здесь проходят восстановление легкораненые бойцы, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, в том числе восемь матросов крейсера «Москва», которые завершают лечение.

«Спасибо вам за службу! Благодаря вам, мы отстаиваем свою независимость, свое достоинство, спасаем наших соотечественников, боремся с неонацистами. Вас поддерживает вся страна! В обществе небывалое единение, мы все поддерживаем нашу армию, наших воинов. О вас переживают и помнят! Только мне лично ежедневно пишут десятки севастопольцев, которые интересуются вашей судьбой. И, конечно, я не мог в этот светлый день не прийти к вам, не поздравить», — поблагодарил воинов губернатор.

Губернатор поздравил военнослужащих в Пасхой. Один из матросов с «Москвы» оказался мусульманином. Его М.Развожаев обещал поздравить отдельно, когда наступит праздник Ураза.

По словам начальника госпиталя Владислава Мурынина, все военнослужащие находятся на финальной стадии выздоровления. Сейчас решается вопрос о дальнейшей их реабилитации.

Гибель крейсера «Москва»

В ночь на 14 апреля флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара. Экипаж был эвакуирован с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлен в Севастополь.

Первоначально количество погибших и раненных в экипаже «Москвы» не сообщалось. Позже Министерство обороны РФ сообщило, что с крейсера были эвакуированы 396 членов экипажа, один человек погиб и еще 27 числятся пропавшими без вести.