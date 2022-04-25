В туризме создадут школьные трудовые отряды

Летом 2022 года планируется трудоустроить 50 школьников для работы в туристической сфере.

Летом 2022 года планируется трудоустроить 50 школьников для работы в туристической сфере.

Как пояснила 25 апреля на аппаратном совещании в правительстве заместитель губернатора Мария Литовко, это будут 3 группы, с предоставлением ребятам возможности работать на Большой Севастопольской тропе, а также мониторить туристическую ситуацию в городе.

Предполагается, что они будут проводить опросы туристов и анкетировать их, для понимания портрета сегодняшнего туриста и продвижения этого направления деятельности в городе.

- Сейчас к сезону на Большой Севастопольской тропе все готово, отремонтированы информационные щиты, обновлены столбы, которые были повреждены, - сообщила М.Литовко.