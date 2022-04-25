Уточнили границы трех природных заказников

Границы природных заказников «Байдарский», «Мыс Айя» и «Ласпи» уточнили 25 апреля на заседании правительства Севастополя.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, речь идет не об изменении площади каждой из особо охраняемых природных территорий. Уточнение их положения необходимо для добавления изменений по защите лесов, запрету охоты и застройки.

— Кроме того, стихийные места отдыха мы сможем привести в порядок, — пояснил Михаил Развожаев.

Директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова сообщила при представлении документов, что изменения допускают наличие в заказниках посадочных площадок для вертолетов. Это делается для возможности привлечения спецавиации на борьбу с лесными пожарами. Для этого уже заключен договор с ФБУ «Авиалесоохрана».

Напомним, что речь идет о заказниках регионального значения, которые находятся в ведении Севприроднадзора.

Заказник «Мыс Айя» имеет площадь 1,377 тысячи га. Это ценный приморский природный комплекс в зоне контакта суши и моря в горных условиях, обладающий высоким уровнем эстетической привлекательности ландшафта и наличием историко-археологических памятников. На территории заказника находится крупнейшее на полуострове место произрастания реликтовой сосны пицундской и других краснокнижных растений.

Заказника «Ласпи» расположен на площади 1,2327 тысяч га. На его территории произрастают 80 видов и подвидов растений и водятся 30 видов животных, занесенных в Красную книгу Севастополя. Из них 31 и 7 (соответственно) охраняются Красной книгой Российской Федерации. Возраст отдельных деревьев превышает 200-300 лет.

Территория Байдарского заказника простирается с севера на юг на 15 км, с запада на восток — на 22 км. На юге территория заказника охватывает северный склон главной Крымской гряды (границы стыкуются с ландшафтным заказником общегосударственного значения «Мыс Айя»), выходит до Байдарского перевала и проходит вдоль границы Ялтинского горнолесного заповедника.