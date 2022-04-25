Разовые выплаты к Дню Победы получат больше 25 тысяч человек

Единоразовые выплаты к Дню Победы в Севастополе получат 25 158 человек, а общая сумма выплат составит 89,339 млн рублей.

Единоразовые выплаты к Дню Победы в Севастополе получат 25 158 человек, а общая сумма выплат составит 89,339 млн рублей.

Об этом 25 апреля на аппаратном совещании в правительстве города сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина. Она перечислила, кому будут выплачены средства из бюджета.

— Выплаты касаются 13 категорий ветеранов, размеры их дифференцированы в зависимости от категории, от семи до 50 тысяч рублей, — сказала Е.Сулягина.

По ее информации, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (115 человек) выплатят по 50 тысяч, бывшим несовершеннолетним узникам, признанным инвалидами (их 242 человека) — по 15 тысяч, остальным ветеранам, в том числе жителям блокадного Ленинграда и жителям осажденного Севастополя (таких получателей 6709 человек) — по семь тысяч рублей. Сумма выплат — 56,343 млн рублей.

Анонсированы разовые денежные выплаты детям войны — гражданам из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой войны, было менее 18 лет.

— Выплаты осуществляются из городского бюджета, 6 апреля они направлены на почту, а 8 апреля — на счета граждан, — сообщила чиновница.

Также она напомнила, что 13 апреля между правительствами Москвы и Севастополя заключено соглашение о предоставлении в 2022 году межбюджетного трансферта из столичного бюджета в бюджет Севастополя для оказания единовременной материальной помощи в связи с 77-летием победы в Великой Отечественной войне отдельным категориям граждан. Речь идет о 2193 севастопольцах, соответствующих шести установленным категориям. Они получат по шесть тысяч рублей.

Общая сумма такой выплаты — 14,904 млн рублей.