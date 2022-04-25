Парад будут репетировать 3, 5 и 7 мая

Парад в ознаменование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет в Севастополе 9 мая. Накануне пройдет две вечерние репетиции и генеральная — утром.

Парад в ознаменование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдет в Севастополе 9 мая. Накануне пройдет две вечерние репетиции и генеральная — утром.

Участие в параде примут более 1300 военнослужащих Черноморского флота, других силовых министерств и ведомств РФ, курсанты военных учебных заведений, юные нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Общие тренировки парада пройдут 3 и 5 мая с 18.00 до 20.00. Генеральная репетиция состоится 7 мая с 10 до 12 часов, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. Обратите внимание! В это время будет перекрыто движение транспорта по ул.Ленина и пр.Нахимова.

В день Победы парад начнется в 10.00 проходом роты барабанщиков — учащихся филиала Нахимовского ВМУ в Севастополе. Затем, в составе двух парадных батальонов и 12 рот под аккомпанемент сводного военного оркестра пройдут: рота почетного караула, сводная рота женщин-военнослужащих соединений и частей ЧФ, военнослужащие из состава соединения морской пехоты, Крымской военно-морской базы, курсанты ЧВВМУ им.П.С.Нахимова и Военного учебного центра при СевГУ, парадные расчеты подразделений Нацгвардии, УМВД и МЧС, кадеты, нахимовцы и сводные парадные роты Юнармии.

Колонну механизированной техники возглавит легендарный танк Т-34. В параде примут участие: бронетранспортеры БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», буксируемая гаубица «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Тигр» и УАЗ «Патриот», а также специальная техника подразделений материально-технического обеспечения.