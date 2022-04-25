Объем фонда дополнительных выплат семьям погибших военнослужащих увеличили

Фонд увеличен второй раз еще на 10 миллионов рублей.

Фонд увеличен второй раз еще на 10 миллионов рублей.

Правительство Севастополя внесло изменение в постановление от 10.03.2022 №75-ПП «О выделении средств из резервного фонда правительства Севастополя на оказание единовременной выплаты из городского резервного фонда членам семей военнослужащих, погибших во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской народной Республики и Украины».

В новом документе говорится об изменении объема дополнительных средств, выделяемых из резервного фонда, до 30 млн рублей.

Напомним, что изначальная сумма, внесенная в постановление, составляла 10 млн рублей, затем ее увеличили до 20 млн рублей. С нынешней корректировкой она доведена до 30 млн рублей.

По данным на 25 апреля в ходе специальной военной операции на Украине погибли 27 военнослужащих из Севастополя.