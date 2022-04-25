Объявлены слушания по сносу гаражей в кооперативе «Юпитер»

Департамент архитектуры Севастополя сообщил о проведении с 22 апреля по 25 мая общественных обсуждений документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квартала 91:02:001013 в районе пр.Октябрьской Революции».

Департамент архитектуры Севастополя сообщил о проведении с 22 апреля по 25 мая общественных обсуждений документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории части кадастрового квартала 91:02:001013 в районе пр.Октябрьской Революции».

Как указано в объявлении, размещение объектов жилого, общественно-делового, производственного назначения настоящим проектом планировки не предусматривается, а предусмотрено изъятие либо резервирование 93 частей земельных участков (гаражи) для государственных и муниципальных нужд общей площадью 1,14 га для образования территории общего пользования.

Документация будет открыта для двухнедельного ознакомления и обсуждения с 29 апреля на сайте департамента архитектуры dag.sev.gov.ru.

Напомним, что в рамках государственной программы «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» предполагается строительство транспортной развязки на перекрестке Столетовского проспекта и ул.Тараса Шевченко. Проектом предполагаются спрямление ул.Тараса Шевченко и демонтаж части гаражей кооператива «Юпитер». На их месте будут оборудованы две парковки, на которых в общей сложности смогут разместиться 300 машин. В документации указано, что у «юпитерцев» снесут 318 гаражей, а всего в гаражном кооперативе их 1720.

В начале марта сообщалось о начале проведения срочных кадастровых работ в «Юпитере» по гаражной амнистии, чтобы владельцы гаражей смогли получить какую-то компенсацию за их снос.