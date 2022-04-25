Хотят открыть официальные джип- и мототрассы

О планах открыть в мае джип- и мототрассы сообщила заместитель губернатора Мария Литовко на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 25 апреля. По ее словам, этот проект сейчас проходит согласование.

О планах открыть в мае джип- и мототрассы сообщила заместитель губернатора Мария Литовко на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 25 апреля. По ее словам, этот проект сейчас проходит согласование.

— Есть некоторый аспект, мы сейчас согласовываем его в рамках деятельности Министерства обороны. Но, как минимум, один маршрут в этом году все-таки будет открыт, — заверила замгубернатора.

Отвечая на вопрос губернатора Михаила Развожаева, о легализации названных маршрутов, она заверила, что все будет оформлено по закону. Кроме того, в местах пересечения трасс с пешеходными тропами будут устроены разграничения. Сообщество, которое ранее вело эту деятельность в несанкционированных местах, уже предупреждено.

— Можно надеяться, что в этом году по Большой Севастопольской тропе мотоциклисты гонять не будут? — обратился к главе Сеприроднадзора Юлии Гавриловой М.Развожаев.

Та пообещала, что официальные маршруты будут свободны для посещения, а во всех остальных случаях будет работать инспекция Сеприроднадзора.

Кроме того, М.Литовко сообщила о планах обустройства мест отдыха и пикниковых зон на Большой Севастопольской тропе, в связи с чем сейчас идут согласования с Севприроднадзором и ГБУ «Дирекция ООПТ».

— Это позволит расширить туристические возможности Большой Севастопольской тропы, — заявила М.Литовко.