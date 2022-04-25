Авторалли «Нахимов» пройдет в седьмой раз

Традиционное крымское авторалли «Нахимов» состоится с 1 по 6 мая. Мероприятие проводит Автомобильное историческое общество «Горькийклассик».

Соревнование родилось в 2015 году как собрание классических советских автомобилей в Крыму в первую неделю мая. Все эти годы торжественный старт авторалли проходил на площади Нахимова в городе-герое Севастополе. Этот год не станет исключением. Старт будет дан 1 мая в 11.00.

Как сообщают организаторы, программу ралли разработали специалисты Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Крыма. Участников ожидает тысяча километров по дорогам полуострова — приморским, горным и степным. Один день по программе отведет на отдых.