В Крыму быстрых зарядок для электромобилей за три года станет в три раза больше

Власти Крыма до 2025 года создадут на полуострове не менее 125 быстрых электрозаправок, субсидируя затраты бизнеса на их оборудование.
Об этом сказала на открытии новой станции вице-премьер — министр финансов республики Ирина Кивико.
«Мы должны до 2025 года построить не менее 125 быстрых заправок, на этот год у нас в планах до 50 быстрых заправок. Нам важно развивать именно электротранспорт. <…> У нас субсидируется создание сети заправок — до 60% бюджет возмещает, но не более 1,86 млн рублей за одну быструю заправочную станцию», — цитирует И.Кивико ТАСС.
Она уточнила, что правительство России выделило республике средства на субсидии на ближайшие три года.
На трассе «Таврида» уже созданы 10 зарядных комплексов, а всего по Крыму действуют более 40 станций для электромобилей. В пятницу первую такую заправку открыли и в Алуште. «Республика Крым входит в 12 пилотных регионов РФ по оборудованию инфраструктуры электротранспорта. Мы очень рады этому. Мы понимаем, что в первую очередь туризм должен быть с экологической средой. <…> По подсчетам ГИБДД, на территории республики у нас зарегистрировано более 300 [электромобилей]. Но мы понимаем, что в летний период количество электромобилей увеличится до 5 тыс.», — отметил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.
В регионе также создали первую в Южном федеральном округе ассоциацию развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро», 22 апреля соглашение о сотрудничестве с ней подписал Совет министров республики.
Ассоциация будет заниматься поддержкой разработки, производства, эксплуатации и продвижения электромобильного транспорта и зарядной инфраструктуры.
Электротранспорт в Крыму начал развиваться после воссоединения с Россией. На предприятии «Эльтавр» разработан и производится легкий электрогрузовик в разных модификациях, который может использоваться в санаториях, коттеджных поселках. Первый опытный образец электробуса «Эльтавр-дилижанс» создали в конце 2015 года. В 2016 году в Симферополе выпустили первый грузовой вариант машины. Мелкосерийное производство электробусов ведется уже около четырех лет, а электрогрузовиков — с 2019 года.
Крымские электромобили пока используются в основном в туристической отрасли, например, с 2017 года они стали основным видом транспорта на терренкурах национального парка «Кисловодский» в Ставропольском крае, который является крупнейшим в Европе искусственным лечебным парком.