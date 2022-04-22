В Крыму быстрых зарядок для электромобилей за три года станет в три раза больше

Власти Крыма до 2025 года создадут на полуострове не менее 125 быстрых электрозаправок, субсидируя затраты бизнеса на их оборудование.

Власти Крыма до 2025 года создадут на полуострове не менее 125 быстрых электрозаправок, субсидируя затраты бизнеса на их оборудование.

Об этом сказала на открытии новой станции вице-премьер — министр финансов республики Ирина Кивико.

«Мы должны до 2025 года построить не менее 125 быстрых заправок, на этот год у нас в планах до 50 быстрых заправок. Нам важно развивать именно электротранспорт. <…> У нас субсидируется создание сети заправок — до 60% бюджет возмещает, но не более 1,86 млн рублей за одну быструю заправочную станцию», — цитирует И.Кивико ТАСС.

Она уточнила, что правительство России выделило республике средства на субсидии на ближайшие три года.

На трассе «Таврида» уже созданы 10 зарядных комплексов, а всего по Крыму действуют более 40 станций для электромобилей. В пятницу первую такую заправку открыли и в Алуште. «Республика Крым входит в 12 пилотных регионов РФ по оборудованию инфраструктуры электротранспорта. Мы очень рады этому. Мы понимаем, что в первую очередь туризм должен быть с экологической средой. <…> По подсчетам ГИБДД, на территории республики у нас зарегистрировано более 300 [электромобилей]. Но мы понимаем, что в летний период количество электромобилей увеличится до 5 тыс.», — отметил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.

В регионе также создали первую в Южном федеральном округе ассоциацию развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро», 22 апреля соглашение о сотрудничестве с ней подписал Совет министров республики.

Ассоциация будет заниматься поддержкой разработки, производства, эксплуатации и продвижения электромобильного транспорта и зарядной инфраструктуры.

Электротранспорт в Крыму начал развиваться после воссоединения с Россией. На предприятии «Эльтавр» разработан и производится легкий электрогрузовик в разных модификациях, который может использоваться в санаториях, коттеджных поселках. Первый опытный образец электробуса «Эльтавр-дилижанс» создали в конце 2015 года. В 2016 году в Симферополе выпустили первый грузовой вариант машины. Мелкосерийное производство электробусов ведется уже около четырех лет, а электрогрузовиков — с 2019 года.

Крымские электромобили пока используются в основном в туристической отрасли, например, с 2017 года они стали основным видом транспорта на терренкурах национального парка «Кисловодский» в Ставропольском крае, который является крупнейшим в Европе искусственным лечебным парком.