В Крыму арестованы подозреваемые в подготовке нападения на гуманитарный конвой

Суд в Симферополе арестовал пятерых предполагаемых участников диверсионно-террористической группы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд в Симферополе арестовал пятерых предполагаемых участников диверсионно-террористической группы, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Уголовное дело в отношении пятерых членов диверсионно-террористической группы возбуждено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Киевским районным судом города Симферополя им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что в ходе специальной военной операции ведомство предотвратило теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя, который готовили по заданию СБУ с использованием заминированного автомобиля.