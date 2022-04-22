Севастополю дают 150 млн рублей на строительство модульных гостиниц

Правительство России выделяет деньги из резервного фонда на создание быстровозводимых гостиниц в 19 регионах страны. Республике Крым достанется 300 миллионов, Севастополю — в два раза меньше.

Правительство России выделяет деньги из резервного фонда на создание быстровозводимых гостиниц в 19 регионах страны. Республике Крым достанется 300 миллионов, Севастополю — в два раза меньше.

Пресс-служба кабмина сообщила, что российские туристы уже в этом году смогут отдохнуть в новых кемпингах и автокемпингах, которые будут построены в разных регионах страны. Распоряжение о выделении 4 млрд рублей на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Средства из резервного фонда кабмина пойдут на возведение модульных гостиниц общей емкостью не менее 2,5 тысяч номеров и обустройство другой туристской инфраструктуры. Туробъекты появятся в 19 регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае и на Камчатке, а также в Тверской, Тульской и Ярославской областях.

«Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 21 апреля.

По его словам, поддержка местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места. Тем более что это начинание уже поддержали представители бизнеса, готовые вложить в такие проекты еще более 4,5 млрд рублей.

Подписанное постановление — часть комплекса мер правительства страны по обеспечению развития экономики в условиях внешних санкций.

Четыре и 99

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что уже есть предварительная проработка как минимум по четырем легковозводимым отелям — на Западе, Востоке и Южном берегу Крыма. «Есть высокие шансы, что уже в этом году, согласно распоряжению, наших туристов будут принимать новые модульные, красивые современные отели», — сказал В.Волченко.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, субсидия в 150 миллионов позволит построить в регионе не менее 99 новых модульных конструкций.

«Севастополь — одно из популярных мест отдыха в России, для комфортного пребывания наших туристов нужно увеличивать номерной фонд и предоставлять новые средства размещения», — отметил глава города.