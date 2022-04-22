Рынок наружной рекламы в Севастополе вне закона

Прокуратура должна на это обратить внимание.

Об этом на заседании Законодательного собрания 19 апреля заявил депутат Роман Кияшко.

С вопросом об оптимизации рынка рекламы он сначала обратился к замгубертатора Николаю Гордюшину, который курирует работу департамента архитектуры и градостроительства.

— Существует федеральный закон о проведении конкурсных процедур на размещение рекламы. В департаменте давно готов план размещения рекламных конструкций. Что тогда мешает провести официальный, открытый конкурс? Собирается ли ведомство эту работу выполнить? — поинтересовался Р.Кияшко.

Заместитель губернатора объяснил, что в городе насчитывается порядка 344 мест для размещения рекламы. А фактически установленных рекламных конструкций больше 500. При этом разработанная схема их размещения требует корректировки.

— Сегодня мы готовим техническое задание на корректировку схемы. После чего она будет утверждена, и мы перейдем к процедуре конкурсных торгов, — ответил Н.Гордюшин и пообещал, что до конца года все процедуры будут завершены.

В продолжение темы Р.Кияшко задал вопросы руководителю департамента городского хозяйства Евгению Горлову, который также занимается наведением порядка в этой области. Депутат напомнил чиновнику о постановлении заксобрания от 2021 года, которым требовалось организовать системную работу по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций.

— Сколько всего было таких распоряжений? Сколько там указано конструкций, которые необходимо демонтировать? Сколько реально выполнено и сколько вновь появилось? —спросил Р.Кияшко.

Выяснилось, что в 2021 году было демонтировано 96 рекламных стендов и 167 — наружных конструкций.

— Сейчас идет осмечивание. Мы обследовали порядка 500 конструкций, проходит их документальная подготовка, — отчитался Е.Горлов.

Тема о незаконном рекламном бизнесе в Севастополе неоднократно поднималась. В начале года на заседании Законодательного собрания по обсуждению бюджета на 2022 год депутат, член постоянных комитетов по бюджету и экономике Сергей Борисов особое внимание уделил доходам от рекламы. Он утверждал, что из-за теневой работы рекламного рынка ежегодно бюджет Севастополя недополучает около 800 млн рублей.

Свое неудовлетворение неэффективной работой органов власти выказал и Р.Кияшко, заявив, что через восемь лет после вхождения Севастополя в состав РФ порядок в сфере рекламы так и не наведен.

— Чтобы решить эту проблему надо комплексно работать двум департаментам — архитектуры и городского хозяйства, — считает депутат.

По его мнению, департамент архитектуры должен проводить торги, а департамент городского хозяйства — демонтировать незаконные конструкции с улиц города. Р.Кияшко также напомнил, что в конце января 2019 года директором горхоза было выдано постановление ГБУ «Парки и скверы», в котором на 163 листах указывались объекты, подлежащие демонтажу за счет средств бюджета Севастополя.

— Перечень уместился на 163 листах, из них 13 — вывески и гаражи, а 150 листов касались наружной рекламы. Почему же не выполняются подведомственным учреждением ваши постановления? Вы говорите: нет денег. Но ведь черным по белому в постановлении написано: на исполнение перечня объектов, подлежащих демонтажу за счет средств бюджета. Значит, средства были. Как они использовались? Почему деньги не пошли по назначению? — возмутился парламентарий.

По его данным, в 20% рекламных конструкций, которые все-таки были снесены, оказались те, которых в списках не значились, их выбрали или специально или хаотично и теперь за незаконный демонтаж на ГБУ «Парки и скверы» и горхоз поданы иски.

— Мало того, что неизвестно куда потрачены деньги бюджета, так еще мы получим штрафные санкции, которые необходимо возмещать. Кажется, этот вопрос должен быть под вниманием прокуратуры. А нам, коллеги, стоит попросить контрольно-счетное управление проверить подведомственную горхозу организацию «Парки и скверы», — обратился к парламентариям Р.Кияшко.