Размежевали территорию под подпорную стену и котельную кадетского корпуса

Проект планировки и проект межевания территории на улице Горпищенко утвердили 21 апреля на заседании правительства Севастополя.

Проект планировки и проект межевания территории на улице Горпищенко утвердили 21 апреля на заседании правительства Севастополя.

Как пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, площадь планируемой территории составляет три гектара.

— Утверждение документации позволит реализовать мероприятия по реконструкции и оснащению в городе Севастополе здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ. Проект межевания предлагается откорректировать границы земельного участка по исторически сложившейся планировке, включая в границы участка подпорную стену, — представил проект постановления М.Жукалов.

По его словам, также предусмотрено образование земельного участка под коммунальное обслуживание и размещение котельной.

— Проект межевания согласован с Минкультом РФ и общественные обсуждения проводились с 28 февраля по 28 марта. В рамках процедуры как раз и поступило предложение по формированию самостоятельного земельного участка под коммунальное обслуживание, предложение учтено в проекте, — пояснил М.Жукалов.