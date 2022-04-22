Попытка продать нож по объявлению в интернете оказалась плохой идеей

Транспортными полицейскими Крыма завершено расследование уголовного дела о сбыте холодного оружия.

Установлено, что 46-летний житель Евпатории несколько лет назад приобрел на одном из местных рынков у неустановленного продавца нож. Столкнувшись с финансовыми трудностями он решил его продать и разместил объявление в интернете, оценив в 2 900 рублей.

Объявление промониторили сотрудники транспортной полиции, поэтому сделка не состоялась. Сразу после передачи денег злоумышленник был задержан оперативниками Крымского линейного управления МВД России на транспорте возле железнодорожной станции Евпатория-Курорт.

Согласно заключению эксперта, представленный на исследование нож изготовлен промышленным способом по типу охотничьих ножей и является холодным оружием.

Уголовное дело в отношении евпаторийца, обвиняемого в незаконном сбыте холодного оружия, направлено в Евпаторийский городской суд.

Фигурант полностью признал вину, раскаялся в содеянном.