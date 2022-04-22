Озвучены потери в экипаже крейсера «Москва»

С крейсера были эвакуированы 396 членов экипажа, один человек погиб и еще 27 числятся пропавшими без вести, сообщили 22 апреля в Министерстве обороны РФ.

С крейсера были эвакуированы 396 членов экипажа, один человек погиб и еще 27 числятся пропавшими без вести, сообщили 22 апреля в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что министерство оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

В ночь на 14 апреля флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара. Экипаж был эвакуирован с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлен в Севастополь.

Абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота. Военнослужащие по призыву, проходившие службу на крейсере, по истечении сроков службы будут уволены в запас, говорится в сообщении Минобороны.

Губернатор Севастополя в своем телеграм-канале написал, что погибший на «Москве» — Иван Вахрушев, старший мичман, старшина котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части крейсера. Он руководил своей командой, вывел матросов когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться.

"И.Вахрушев совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев", — написал Михаил Развожаев после церемонии прощания с героем.