На улице Репина уплотнительной застройки не будет

Пять участков под ИЖС, каким-то образом оказавшихся в микрорайоне многоэтажной застройки, планируют изъять.

Пять участков под ИЖС, каким-то образом оказавшихся в микрорайоне многоэтажной застройки, планируют изъять.

Общественные обсуждения документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Вакуленчука – ул.Репина в Севастополе» назначены департаментом архитектуры с 22 апреля. Проект, подлежащий рассмотрению, обещают выложить в интернете на двухнедельное ознакомление 29 апреля.

Уточненная площадь микрорайона составляет 18,8 га. В соответствии с письмом ГУПС «Севтеплоэнерго» там планируется строительство новой блочно-модульной котельной. Сейчас дома на Репина и Вакуленчука отапливает котельная, расположенная на Муссоне.

Документацией по планировке территории в целях исключения уплотнительной застройки предусмотрено изъятие для государственных или муниципальных нужд пяти земельных участков под ИЖС, каким-то образом оказавшихся на придомовой территории многоэтажных домов на ул.Репина.

Общественные обсуждения проводятся до 23 мая с использованием информационной системы, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием интернета, вход в информационную систему осуществляется через раздел «Общественные обсуждения» на сайте dag.sev.gov.ru.

Все документы в порядке

Напомним, информация об уплотнительной застройке в районе ул.Репина стала известна в 2020 году из обращения жителей микрорайона в заксобрание Севастополя. В непосредственной близости от их придомовой территории нарезали несколько земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, хотя это исторически сложившийся район многоквартирной застройки.

Более того, новые владельцы земли между многоэтажными домами активно торгуют этой землей. В интернете выставлен на продажу «участок в центре города на ул.Репина,18а — идеально для бизнеса (гостевой дом, детский комплекс) или жизни!»

Продавец хочет за шесть соток пять миллионов рублей. В объявлении перечисляются преимущества участка: «отличный асфальтированный подъезд с двух сторон, первая линия от дороги, получены ТУ на все коммуникации, в пешей доступности вся необходимая инфраструктура: продуктовый супермаркет, рынок, магазины, школы, детские сады, поликлиника и т. д.»

«Все документы в полном порядке, готовы на сделку», — говорится в объявлении.