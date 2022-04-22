На Пасху ограничат движение транспорта

На время проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Пасхи, в Севастополе ограничат движение транспорта.

На время проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Пасхи, в Севастополе ограничат движение транспорта.

Пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что с 20.30 субботы, 23 апреля, и 24 апреля до окончания мероприятий по ул.Древней будет ограничен проезд всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, транспортных средств, принадлежащих лицам, проживающим в зоне ограничения, и автотранспорта экстренных спецслужб.

Пропуск личного транспорта будет осуществляться по мере освобождения мест для парковки.

Профильный департамент призывает пользоваться в Пасхальную ночь общественным транспортом.

Перевозки по троллейбусным маршрутам №7, 9, 10, 12 и автобусным маршрутам №3 и 103 будут осуществляться с 21.00 субботы, 23 апреля, до 6.00 воскресенья, 24 апреля.

В субботу, 23 апреля с 21.00 до окончания ночного пасхального богослужения во Владимирском соборе на территории Херсонеса с остановки «ЦУМ» по направлению в город будет организован бесплатный подвоз верующих к проходной музея-заповедника.