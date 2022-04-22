Льготникам компенсируют покупку дров, угля и сжиженного газа

Постановление о том, что льготным категориям граждан, чьи дома не имеют систем централизованного отопления и газоснабжения, компенсируют их приобретение, 21 апреля на заседании правительства Севастополя представила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.

Постановление о том, что льготным категориям граждан, чьи дома не имеют систем централизованного отопления и газоснабжения, компенсируют их приобретение, 21 апреля на заседании правительства Севастополя представила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.

По ее словам, документом устанавливаются предельные показатели твердого топлива и сжиженного газа для предоставления в 2022 году мер социальной поддержки и жилищных субсидий группам категорий граждан города Севастополя. Эти предельные показатели необходимы для расчета размеров компенсации, которая для каждой семьи индивидуальна и производится по формуле.

В расчет размера компенсации входят льготные категории, которые проживают на данной площади и нормативы потребления, установленные постановлением от 28 декабря 2016 года №1295-ПП «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения города Севастополя».

— Льготных категорий — 44. Основные — это Герои Советского Союза, Герои Социалистического труда, инвалиды Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, семьи, имеющие детей-инвалидов, сами инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты и т. д., — сообщила Е.Сулягина.

Она также сообщила, что в прошлом году эту компенсацию получили 1563 семьи на общую сумму 21,6 млн рублей. В 2022 году на эти цели выделено 22,8 млн руб.