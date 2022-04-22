Франчетти освободили из тюрьмы и сразу же задержали

Чешская полиция обвинила россиянина в участии в ОПГ.

Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии выдвинул против гражданина РФ, севастопольца Александра Франчетти обвинения в участии в организованной преступной группировке (ОПГ) во время событий 2014 года, которые привели к присоединению Крыма к России, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Чешского радио.

Обвинения против россиянина были выдвинуты в четверг, 21 апреля, вскоре после того, как Верховный суд в Праге вынес решение о его освобождении из тюрьмы, где он находится с сентября прошлого года. А.Франчетти не успел даже выйти за ворота пенитенциарного учреждения, когда вновь был задержан полицией и обвинен в участии в ОПГ. Прокуратура вновь возбудила уголовное дело. В ближайшие часы суд должен вынести решение о правомерности его помещения под стражу.

Адвокат Франчетти Денис Кашицын не комментирует ситуацию.

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин был задержан на основании выданного Киевом международного ордера на арест. Суд разрешил также выдать Франчетти Украине, однако окончательное решение об этом должен принять чешский Минюст.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге даны соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.

Омбудсмен Севастополя Павел Буцай десять дней назад обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в российские министерства обороны и иностранных дел с просьбой включить А.Франчетти в будущие списки обмена с украинской стороной.