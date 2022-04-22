Автомобиль Audi Q-5 помог не заметить недоделки при ремонте моста

Дорожный эксперт департамента транспорта Севастополя подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий при приемки работ по реконструкции моста через суходол на ул.Пожарова.

Дорожный эксперт департамента транспорта Севастополя подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий при приемки работ по реконструкции моста через суходол на ул.Пожарова.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю расследуется уголовное дело в отношении главного специалиста-эксперта отдела управления дорожного хозяйства департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Она подозревается в получении взятки должностным лицом и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что главный специалист департамента была назначена представителем по контролю и приемки выполненных работ на объекте «Реконструкция моста через суходол» на а/д 67 Н-134 пр.Гагарина». Женщина выдвинула требования директору субподрядной организации, производившей работы, об оказании ей услуг имущественного характера: о передаче ей во временное безвозмездное пользование автомобиля Audi Q-5, принадлежащего его фирме, а также об оплате ремонта машины Seat IBIZA на сумму более 45 тысяч рублей, которая находилась ранее у нее в пользовании. Требования должностным лицом выдвигались за совершение ею непринятия законных мер по контролю качества и объемов выполняемых фирмой работ. На предлагаемые условия директор согласился.

Последующий анализ деятельности главного специалиста по контролю и приемке работ по госконтракту показал, что они выполнены не в полном объеме. В результате чего департаменту транспорта был причинен материальный ущерб на сумму более одного млн рублей, поскольку денежные средства исполнителю были перечислены необоснованно.

Нарушения законодательства были выявлены в ходе прокурорской проверки, а также в рамках оперативных мероприятий, проводимых Службой в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.