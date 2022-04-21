За воду из Северо-Крымского канала в течение 2022 года платить не нужно

Вода из Северо-Крымского канала будет поставляться крымским аграриям без оплаты, это поможет стабилизировать цены на продовольственные товары.

Вода из Северо-Крымского канала будет поставляться крымским аграриям без оплаты, это поможет стабилизировать цены на продовольственные товары.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым сообщило, что крымские аграрии бесплатно будут обеспечиваться водой для полива из Северо-Крымского канала до конца 2022 года.

Благодаря решению Президента о проведении специальной военной операции и действиям Вооруженных сил России в Северо-Крымском канале появился достаточный объем воды. Это позволило изменить водный баланс Республики Крым и обеспечить жителей необходимыми ресурсами.

«В связи с этим мною принято решение, согласно которому в целях поддержки крымских аграриев в течение 2022 года вода для полива из Северо-Крымского канала будет предоставляться без оплаты. Эта мера поддержки поможет удержать и стабилизировать цены на продовольственные товары», — сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.