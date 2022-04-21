Новости Севастополя

Расширена программа бесплатной медицинской помощи

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения.

Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В обновленной программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медицинских организаций на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь, например, идет о проведении операций по замене и протезированию аорты.

Теперь такие высокотехнологичные методы лечения станут доступнее для пациентов по полису ОМС, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

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