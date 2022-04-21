Расширена программа бесплатной медицинской помощи

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи дополнена рядом высокотехнологичных методов лечения.

Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В обновленной программе предусмотрено финансирование затрат федеральных медицинских организаций на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по линии сердечно-сосудистой хирургии. Речь, например, идет о проведении операций по замене и протезированию аорты.

Теперь такие высокотехнологичные методы лечения станут доступнее для пациентов по полису ОМС, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.