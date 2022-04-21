Предотвращен теракт на железной дороге в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Телеграм-канале поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности за оперативные действия.

«Благодарю сотрудников ФСБ, предотвративших теракт на железной дороге в Крыму. Безопасности движения ничего не угрожает. Наши спецслужбы всегда работают в высшей степени профессионально и эффективно. Но и всем нам нельзя терять бдительность, это тоже важный фактор обеспечения безопасности. Мы понимаем, что имеем дело с законченными подонками, способными на все. Гарантией полной ликвидации террористических угроз является успешное завершение специальной военной операции и полное уничтожение центров принятия решений на территории сопредельного государства, откуда террористы получают команды», — говорится в комментарии С.Аксенова.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что служба пресекла подготовку теракта на железной дороге по указанию главарей крымско-татарского батальона «Крым». Подозреваемый в подготовке теракта задержан, по адресу его проживания изъяты два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым».

Возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».